L’estate torna ad essere Aemiliana. E renderà omaggio al club Favole

Anche quest’anno l’estate a San Pietro in Casale è ’Aemiliana’. Giunta alla ventesima edizione, saranno due i mesi caldi di appuntamenti per la rassegna realizzata dalla Pro loco in collaborazione con il comitato dei commercianti e il patrocinio del Comune, oltre al contributo di Confcommercio Ascom. Non solo il solstizio d’estate, dal 21 al 23 giugno è atteso ’Fricandò’, l’evento che raduna la città in piazza: mercatini, specialità gastronomiche e intrattenimenti musicali a cura delle attività commerciali. Le giornate clou, quindi, sono venerdì 21 alle 22 grazie a ’Favole....Riprende il Battito’, un tributo al club Favole, che ha segnato una pagina di storia nel panorama dell’intrattenimento estivo notturno fra gli anni ‘90 e 2000. E anche sabato 22 dalle 19.45 con la sesta edizione della festa rock Be Bop a Lula.

"Un momento di grande energia e coesione sociale – afferma Claudio Pezzoli, sindaco uscente di San Pietro in Casale – e una risorsa per il tessuto economico di prossimità, grazie alle ricadute che questi eventi possono avere sulla rete commerciale".

L’estate sanpietrina, però, è già iniziata a maggio con la mostra fotografica ’Caro Remo ti scrivo...cartoline da San Pietro’, allestita al museo Frabboni. Nel weekend, poi, Festa dello Sport al centro sportivo. "Andate a votare e poi venite a festeggiare con noi. Questa manifestazione ci ricorda quanto una comunità può fare operando unita", dice Medardo Montaguti, numero due di Ascom. Altro appuntamento da segnare sul calendario è ’La Notte della Lunga Crescente’, giovedì 13 giugno dalle 19, nelle vie del centro, verranno preparati decine di metri di crescente che potrà essere gustate con i salumi", sottolinea Angelo di Benedetto, presidente locale di Confcommercio Ascom. Insomma, fino al 25 luglio, un carnet di appuntamenti, con spettacoli e concerti, proiezioni, gastronomia e degustazioni. "Ci aspettiamo più di mille persone nei weekend, una ricca proposta frutto di una rafforzata sinergia con le attività commerciali e altre realtà del territorio", dice Alessandro Pozzi (Pro loco).

Giovanni di Caprio