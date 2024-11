Letture itineranti per le vie e le piazze del paese

In occasione dell’iniziativa nazionale ’Io leggo perché’, organizzata dall’Associazione Italiana Editori e resa possibile dal sostegno del ministero della Cultura attraverso il centro per il libro e la lettura, con la collaborazione del ministero dell’Istruzione e del Merito, anche quest’anno la direzione didattica di Castel San Pietro Terme torna con la ormai collaudata formula delle letture per i più piccoli dai 3 agli 11 anni, per vie, piazze e parchi del paese.L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la biblioteca comunale e la libreria Atlantide, prende il via sabato alle 9,30 dal Giardino dell’ex nido con ingresso in via Matteotti.

I bambini possono seguire una mappa che li accompagna alla scoperta di nuove avventure tramite l’ascolto di storie, lette per loro dalle insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria della direzione didattica. Raccogliendo un timbro ad ogni postazione di lettura, i bimbi riceveranno un gadget dalla libreria partner Atlantide. Quest’anno, ospiteranno le letture anche il cortile della biblioteca e la sede del corpo bandistico cittadino. La partecipazione è libera e gratuita e c’è la possibilità di donare alle biblioteche scolastiche un libro presso la libreria Atlantide, scegliendo tra una rosa di titoli proposti dalle insegnanti.