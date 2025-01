Libri in prestito. Il servizio continua nell’ex municipio

In attesa di valutazioni dello studio statico e dei progetti conseguenti il servizio di biblioteca, gestito attraverso la Fondazione Rocca dei Bentivoglio, ha predisposto di aprire un punto di prestito e riconsegna al piano terreno del vicino ex Municipio di Crespellano che sarà attivo per quattro giorni a settimana: i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 19 e le mattine di mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30. Sarà inoltre attiva una postazione per la restituzione in Mediateca a Bazzano, ogni venerdì dalle 15 alle 19. I volumi richiesti in prestito verranno recapitati attraverso il servizio ‘prestiti in movimento’: prestazione gratuita che condivide tutto il patrimonio librario e documentario delle altre biblioteche di Valsamoggia. Info sul sito www.fbv.valsamoggia.bo.it.