Liceo Fermi, l’occupazione va avanti. Il preside e la conta dei danni: “Furti e vandalismi, che amarezza”

Bologna, 19 aprile 2024 - “A una prima ricognizione, ravvisiamo danni ingenti e atti vandalici che dovranno essere ripagati dai responsabili e da chi ha partecipato all’occupazione”. C’è amarezza e anche disappunto nelle parole del preside del liceo Fermi Fulvio Buonomo all’uscita dalla caserma dei carabinieri dove si è recato per denunciare i furti avvenuti durante l’occupazione. Occupazione guidata dal collettivo Osa (vicino a Usb e Pap) e da una nutrita schiera di esterni.

Amarezza per la chiusura totale e ingiustificata al dialogo degli occupanti che, ieri sera a mezzanotte, hanno votato per proseguire lo stop alle lezioni. Votazione: 32 contrari a proseguire (tanto che se ne sono andati a casa) e 77 favorevoli. Peccato che i restanti 1400 liceali siano contrari e devono subire.

Disappunto perché chi protesta ha dimostrato un’insufficiente capacità di gestire l’occupazione e di valutarne i rischi. Giusto questa mattina è arrivata la telefonata di solidarietà del delegato alla Scuola della Città metropolitana Daniele Ruscigno i cui tecnici sono disponibili a recarsi, non appena si potrà, nel liceo di via Mazzini per il conteggio dei danni.

I danni al liceo Fermi

I danni, appunto. Al pari degli atti vandalici e gli immancabili sgorbi sulle pareti e l’apertura degli estintori. Tra la prima e la seconda notte di occupazione, gli occupanti, dopo aver percorso la scala antincendio, hanno spaccato il vetro di una finestra.

Sono entrati nel laboratorio e hanno rubato cavi per l’amplificazione della festa che si teneva in cortile e delle casse nuove di zecca. Si verificherà se l mixer buttato a terra sia ancora funzionante. Poi hanno sfondato una porta.

Tra mercolì e giovedì notte, altra festa altri danni: rientrati nello stesso laboratorio al primo piano, i ragazzi hanno sfondato un plexiglass, poi hanno scardinato e divelto gli armadietti dei professori buttando all’aria materiale didattico, hanno rubato un pc (si spera solo uno) e materiale informatico.

Il comunicato dei docenti in Pdf