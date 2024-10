Lo sport che aiuta a stare bene. L’iniziativa di Ausl e associazioni

Salute e sport è un binomio ormai consolidato da diversi anni dall’associazione Aics di Bologna, in collaborazione con l’Azienda Usl, per promuovere iniziative legate al benessere psicofisico dei cittadini. Proprio grazie a questa sinergia nasce il progetto ‘4tips per una vita sana e attiva’ promosso da Aics insieme a tutta l’area welfare del territorio bolognese: Ludovarth Aps, Atlas Asd, Animenta e l’Ausl.

Si tratta dell’evoluzione del progetto ‘Bologna Sport Lovers’ finanziato dalla Regione e realizzato in sinergia con il Quartiere San Donato-San Vitale e il centro documentazione Handicap per promuovere lo sport come strumento di integrazione sociale e aggregazione nell’ambiente scolastico. Tutte queste realtà, che operano sul nostro territorio, si uniscono con l’obiettivo di diffondere buone prassi per una vita in salute attraverso un opuscolo che propone quattro tips per un piatto sano, equilibrato, interculturale e applicabile nella quotidianità per la prevenzione del diabete e delle malattie metaboliche.

Ma ci sono altri strumenti divulgativi come gli sportelli, tenuti da operatori selezionati tra esperti in nutrizione, istruttori sportivi ed educatori professionali che, a partire da gennaio, a cadenza mensile, si metteranno a disposizione dei cittadini per offrire il loro supporto e la loro competenza presso la Casa di Quartiere Scipione dal Ferro e la Casa di Quartiere Ca’ Solare. E ancora. Verrà inaugurato un ciclo di tavole rotonde a tema dove verranno affrontate varie problematiche come i disturbi del comportamento alimentare trattati dalla referente di Animenta, Francesca Inglese, la responsabile progetti educativi dell’associazione Bimbo tu, Simona Marchionni e la psicoterapeuta di Telemaco di Jonas Bologna, Chiara Oroni.

Dagli ultimi studi effettuati, anche nell’area del Bolognese, il diabete è un problema serio che interessa moltissime persone. Questa iniziativa vuole andare nel senso di un miglioramento degli stili di vita dei bolognesi che si traduce in una migliore salute, quindi di qualità della vita.

Purtroppo a causa dell’emergenza climatica che sta colpendo la nostra città, il primo appuntamento che avrebbe dovuto tenersi oggi alle 10, è annullato e verrà rinviato a data da destinarsi.

Per rimanere sempre aggiornati sugli sviluppi del progetto è consigliabile seguire i canali social o il sito Aics www.aicsbologna.it.

Martina Muzio