L’Ocagiuliva rinuncia al Carnevale storico

Colpo di scena allo storico carnevale di San Giovanni in Persiceto. La società carnevalesca Ocagiuliva (nella foto), che l’hanno scorso ha vinto la 150ª edizione del carnevale, che è stata una edizione speciale vista la ricorrenza, non parteciperà al carnevale 2025. E certamente la manifestazione di piazza l’anno prossimo perderà uno dei suoi protagonisti. Il motivo si deve al trasloco della società carnevalesca in un altro luogo; ci sono dei lavori da realizzare e i numerosi aderenti dell’Ocagiuliva non hanno il tempo, loro malgrado, di costruire il carro.

"Stiamo cambiando sede – spiega Andrea Cortesi dell’Ocagiuliva – e questo ha comportato una serie di impegni e purtroppo non c’è il tempo materiale per realizzare il nostro carro allegorico targato 2025. Ideare, assemblare, rendere animato e spettacolare un carro delle dimensioni e dalle caratteristiche del carnevale di San Giovanni, è un lavoro che dura mesi e mesi. Giorno e notte. E coinvolge praticamente quasi tutti gli aderenti all’associazione, nei rispettivi ruoli. Visto che il cambio di sede comporta anche la realizzazione di un nuovo capannone davvero non riusciamo a costruire un nuovo carro". Tuttavia, Ocagiuliva darà una mano al centro di terapia integrata per l’infanzia ‘La Lucciola’ di Ravarino. E’ una struttura di riabilitazione, accreditata dalla Regione, che accoglie bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni portatori di disabilità fisiche, mentali e multiple. E tra le tante attività ha un laboratorio di costruzione di carri di carnevale.

"Siamo in contatto con i responsabili de ‘La Lucciola" – continua Cortesi – e li aiuteremo a realizzare un loro piccolo carro allegorico che intendono presentare alla prossima edizione del carnevale di San Giovanni". "Saremo in gara – continua Giovanni Ziosi de La Lucciola – nella categoria ‘mascherate di gruppo’, con un piccolo carro intitolato ‘Passaggi’- Ma non posso svelare altro, compreso ‘lo spillo’ che abbiamo ideato". L’Ocagiuliva l’anno scorso vinse il carnevale con il carro ‘Con la testa piena’, aggiudicandosi il gonfalone bianco della vittoria. E intanto sono state rese note, almeno ufficiosamente, le date dell’edizione 2025 dello storico carnevale: domenica 23 febbraio e domenica 2 marzo.

Pier Luigi Trombetta