L’omaggio di MusicAntica ai martiri della guerra

Prende il via la 12ª edizione del MusicAntica Festival. L’edizione di quest’anno, impreziosita da eventi extra musicali, celebrerà l’80° anniversario della liberazione di Porretta Terme e del martirio del beato Don Giovanni Fornasini. La manifestazione si apre sabato alle 15, in piazza della Libertà, con la rievocazione storica e il mercatino militare. A seguire, dalle 15 alle 17, l’esibizione del "Ferrara Barber Shop Quartet". Nella chiesa parrocchiale S. M. Maddalena sarà allestita una mostra sul Beato Fornasini e, nella sede dei carabinieri forestali, si potrà visitare una mostra sul corpo d’armata brasiliano decisivo nella liberazione della cittadina termale. Alle 17.30 ci si sposta nella frazione di Castelluccio dove è in programma un omaggio alla targa affissa all’esterno dell’ex scuola del paese che ricorda l’eccidio del 12 agosto 1944. Alle 18, al castello Manservisi, Guerra e Pace nell’arte, performance in cui si esibiranno l’ensemble "Vago Concerto", la disegnatrice Anna Schilirò e l’attore Francesco Callegaro. Domenica 6 ottobre, alle 9, nuovamente a Porretta, si terranno gli omaggi al monumento dei partigiani, dei caduti e dei militari brasiliani con l’accompagnamento musicale della banda Giuseppe Verdi. Alle 11, nella chiesa parrocchiale, si celebrerà la messa per la pace. Alle 17 al teatro parrocchiale ci sarà un incontro sulla figura del Beato Fornasini svolto da Don Angelo Baldassarri. Alle 21, sempre in chiesa, sarà eseguito il Requiem di Mozart, dedicato alla memoria di Don Fornasini, diretto da Stefano Giaroli ed eseguito dall’Orchestra delle Terre Verdiane e dal Coro Polifonico di Santo Spirito. Gli interpreti saranno il soprano Maria Clara Maiztegui, il contralto Maria Giuditta Guglielmi, il tenore Paolo Davolio e il baritono porrettano Giacomo Contro. Durante l’esibizione Alice Bolla leggerà brani estratti dal testo "Le querce di Monte Sole". Il festival è organizzato dall’Associazione Santa Maria Maddalena grazie al sostegno del Comune.

Fabio Marchioni