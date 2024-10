Luciana soffia su 100 candeline. Grande festa per la partigiana

Luciana Varignani ha festeggiato 100 anni nella casa protetta ’Il Bosco dei Grilli’ dove risiede. La centenaria è stata circondata dall’affetto dei suoi cari, del sindaco e di tutta la struttura di cui è ospite e che per l’occasione ha organizzato un compleanno speciale conclusi con l’immancabile brindisi ed una grande torta.

Luciana è una donna in salute e dotata ancora di una grande vivacità intellettuale e di lucida memoria. Ha sempre superato le sfide della vita con ironia, saggezza e acuta sensibilità. Tra le sue passioni, il canto e la fisarmonica, che esercitava con soddisfazione mentre aiutava la famiglia nella gestione, a Madonna dei Fornelli, dell’albergo e della locanda di proprietà.

Ma ha sempre continuato a leggere, in particolare di enciclopedie e quotidiani, e si è sempre interessata a ogni tipo di sport, in particolare la boxe!

Dal padre, anarchico, eredita la forza di carattere, la caparbietà e l’indipendenza di pensiero; dalla madre la tempra, l’eleganza e la maestria in cucina. Durante la guerra collabora con i partigiani falsificando per loro documenti di identità e per questo sarà riconosciuta come partigiana, aspetto ricordato durante i festeggiamenti del suo compleanno avvenuti proprio in vicinanza dell’anniversario dell’Eccidio di Monte Sole.

"Per me è stato un onore e un privilegio festeggiare con lei assieme ai suoi cari ed a tutta la grande famiglia del Bosco dei Grilli - racconta Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto-. Oltre alla pergamena celebrativa, auguro a Luciana di continuare a mantenere la sua invidiabile tempra e continuare a strapparci sorrisi ed infonderci profonda saggezza".