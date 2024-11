L’Uguaglianza protagonista di ‘Politicamente scorretto’

Sarà l’uguaglianza il tema conduttore della diciannovesima dizione della rassegna Politicamente scorretto, in programma a Casalecchio dal 27 al 30 novembre. Dialoghi, confronti a tema, spettacoli teatrali, podcast, presentazioni di libri e workshop di giornalismo tutti in qualche modo riconducibili al contenuto dell’art. 3 della Costituzione che stabilisce che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

Secondo le anticipazione degli organizzatori, il Comune di Casalecchio con Carlo Lucarelli, affronteranno temi di stretta attualità come la parità di genere, la cultura della legalità e del rispetto non solo delle leggi, ma del rispetto delle diversità e dalla non discriminazione.

Protagonisti, oltre a Lucarelli che sabato 30 novembre alla Casa della conoscenza condurrà il confronto sul tema della ‘letteratura che indaga i gialli della politica’, ci saranno Francesca Maria Benvenuto, Morena Pederiali Errani, e poi Stefano Massini con l’attrice Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo che renderà omaggio alla figura di Giacomo Matteotti. Il tutto introdotto dall’anteprima di: Codice rosso, violenza di genere. Prevenzione e repressione.

Un convegno-evento aperto alla cittadinanza che si terrà il 21 novembre al Teatro comunale Laura Betti, in occasione della ricorrenza del 25 novembre in cui si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

All’incontro, organizzato in collaborazione con Usic (Unione Sindacale Italiana Carabinieri) parteciperanno avvocate e rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, fra le quali Lucia Russo, procuratrice della Repubblica aggiunta presso il Tribunale di Bologna. Il 29 novembre, la rassegna entrerà nel vivo col workshop di giornalismo dal titolo: ‘Raccontare l’overtourism e i suoi impatti a livello sociale, economico e criminale’ presso la Casa della Conoscenza e realizzato in collaborazione con Libera Bologna, Fondazione e Ordine dei giornalisti. I relatori coinvolti, in ambito giornalistico e accademico, approfondiranno il tema dell’impatto dell’overtourism sulle città. A partire da esempi, storie e casi che riguardano Bologna.

