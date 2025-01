Luisa Morgantini fermata in Palestina. Poi la liberazione

Alcune ore di apprensione ieri per Luisa Morgantini, ex vicepresidente dell’Europarlamento, e per il giornalista de Il Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni, che sono stati trattenuti e poi rilasciati dalla polizia israeliana dopo essere stati arrestati vicino a Hebron. Morgantini, 84 anni, è nota per il suo impegno pacifista e ha lavorato come portavoce dell’Associazione per la pace. È sorella di Roberto Morgantini, celebre fondatore delle Cucine popolari e protagonista della solidarietà a Bologna. I due erano stati fermati perché accusati di essere entrati in una "zona militare chiusa" dalle autorità israeliane. La Farnesina ha seguito il caso minuto per minuto, tanti i messaggi di vicinanza da parte di svariate personalità del centrosinistra.