Lunedì mattina l’addio a Luciano e Marina nella chiesa parrocchiale di Altedo

Si terranno lunedì mattina, alle 11, nella parrocchia di Altedo di Malalbergo i funerali del 71enne Luciano Baraldi e della moglie 64enne Marina Bassoli.

"Questa non è più vita",avevano lasciato scritto, ai parenti, in una lettera prima di porre fine alle loro vite: Baraldi, con un revolver regolarmente detenuto, aveva sparato al cuore alla moglie, gravemente malata da tempo, per poi uccidersi rivolgendo l’arma contro sè stesso.

A trovarli, nella mattinata del 4 dicembre, nella loro abitazione di via Franchini, era stata un’infermiera del 118 che prestava alla Bassoli le cure domiciliari. Erano intervenuti per i rilievi e tutti gli accertamenti del caso i carabinieri della Compagnia di Molinella, i colleghi della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Operativo di Bologna (nella foto) e il pm Marco Imperato, per certificare uno scenario che appariva subito chiaro. Ad officiare i funerali dei due coniugi sarà don Lorenzo, il parroco locale.