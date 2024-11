Maccabi Tel Aviv a Bologna, allarme sicurezza

Bologna, 8 novembre 2024 - Misure di sicurezza al massimo livello per l'incontro di stasera 8 novembre Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv all'Unipol Arena a Casalecchio di Reno, come sempre dopo l'attacco del 7 ottobre per quanto riguarda interessi israeliani. A quanto si apprende, la tifoseria ospite questa sera dovrebbe comunque essere ridotta. Indipendentemente dagli episodi di violenza la scorsa notte contro i tifosi israeliani del Maccabi ieri ad Amsterdam, il dispositivo di tutela predisposto per l'incontro è elevato. Ma si è alzato il livello di allarme e la questura di Bologna potenzierà i servizi di ordine pubblico.

In Olanda, in occasione del match di Europa League di calcio tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, una decina di tifosi israeliani sono stati aggrediti da un gruppo di filopalestinesi.

Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha denunciato la "gravità" dei fatti e ha chiesto al governo e alle forze dell'ordine olandesi di "adottare azioni rapide e decise" a tutela della "sicurezza" dei cittadini israeliani. Il governo di Tel Aviv ha anche disposto l'invio di due aerei per riportare in patria i tifosi che si trovano ad Amsterdam.

L’Unione dei giovani ebrei d’Italia: “Preoccupati per il match a Bologna”

"Abbiamo grande preoccupazione che quelle scene viste ad Amsterdam possano ripetersi, anche qui in Italia- spiega l'Unione dei giovani ebrei d'Italia -. Chiediamo attenzione, affinché ci sia prevenzione e garanzia di massima sicurezza alle partite che si svolgeranno e che prevedono la partecipazione di squadre israeliane. Come questa sera all'incontro tra Virtus Segafredo Bologna e il Maccabi Playtika Tel Aviv".