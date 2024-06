Macchiavelli e Guccini riuniti al parco Buffon

Francesco Guccini (nella foto) e Loriano Macchiavelli insieme a Gaggio Montano per presentare Vola Golondrina, l’ultimo romanzo scritto a quattro mani. L’appuntamento è per domani alle ore 18, presso il parco-pineta Sisto Buffon. Il libro racconta un intreccio di trame nere che si svolgono tra la Spagna della guerra civile, l’Italia del 1948 da poco liberata dai tedeschi e gli anni ‘70. L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla cultura del Comune di Gaggio Montano e a dialogare con gli autori saranno Paolo Fabrizio Iacuzzi e Loretto Rafanelli. Quello di Guccini a Gaggio Montano, in realtà, è un ritorno: l’autore era già stato in paese lo scorso giugno. L’iniziativa è a ingresso libero.

f. m.