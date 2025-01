Manutenzione e interventi sui capolavori. Da oggi chiudono due sale della Pinacoteca

I lavori erano stati annunciati e ora entrano nel vivo. E così, a partire già da oggi, le sale dei Carracci e dei Manieristi della Pinacoteca Nazionale saranno chiuse per lavori di efficientamento energetico legati al PNRR. Dal 17 febbraio, poi, al termine della mostra La Favola di Atalanta. Guido Reni e i poeti chiuderà anche una parte della sala di Guido Reni. Bisognerà aspettare dunque il 17 giugno per ammirare i capolavori, che saranno riproposti con un nuovo riallestimento. La chiusura, del resto, consentirà l’avvio della manutenzione straordinaria di alcune opere del museo, interventi mirati, indagini e schedatura dei dipinti di eccezionale formato che sono collocati nelle sale 22 e 23.

In questi mesi si procederà alla ricognizione dello stato conservativo delle opere e delle cornici, alcune delle quali verranno sottoposte a pulitura, consolidamento e integrazioni, con interventi in particolare su sette opere dei manieristi e cinque dei Carracci, che necessitano di un minimo intervento conservativo mentre tre opere di Guidi Reni saranno sottoposte a indagini diagnostiche. Successivamente, le sale verranno completamente riallestite per la riapertura di metà giugno, con un nuovo progetto museografico in linea con la revisione già effettuata nella sezione Barocco, realizzata nella primavera del 2024 dall’allora direttrice Luisa Pacelli. "Prosegue il lavoro di rinnovamento e adeguamento delle sale della Pinacoteca Nazionale – dichiara il dirigente delegato Costantino D’Orazio – con questo nuovo cantiere provvederemo alla manutenzione delle opere, al loro studio e all’elaborazione di una nuova presentazione al pubblico, più moderna e accogliente".

I lavori, dell’importo complessivo di 740mila euro, rientrano negli investimenti finanziati con fondi del PNRR per migliorare l’efficienza energetica in Cinema, Teatri e Musei e prevedono l’adeguamento degli impianti meccanici di climatizzazione. Le sale saranno chiuse al pubblico per ragioni dettate dalla logistica e dalla sicurezza dei lavori che si realizzeranno nel sottotetto delle stesse, oltre che per garantire la sicurezza delle opere conservate all’interno. Il nuovo impianto ad aria prevede l’installazione di un’Uta (unità trattamento aria) ed esterna alimentata elettricamente alla quale saranno collegati due canali di mandata e ripresa che correranno sul fronte nord del fabbricato che affaccia sul cortile interno condiviso con l’Accademia.