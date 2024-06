Manutenzione stradale: ecco cantieri e modifiche

Tanti i lavori stradali previsti nei mesi estivi a San Lazzaro. Nella centrale via Torreggiani cantiere dalle 8 del 15 luglio alle 17 del 19 luglio con chiusura al transito di via Torreggiani. A metà giugno partiranno i lavori tra via Bellaria, via Canova e via Rio Polo con chiusura al transito di via Rio Polo all’intersezione con via Bellaria e contestuale apertura del nuovo asse stradale di collegamento con via Altura. Assetto della circolazione propedeutico alla realizzazione della rotatoria all’intersezione tra le tre vie. Modifica alla viabilità poi tra in via Castiglia e via Andreoli per lavori di manutenzione dei canali consorziali tutti i giorni, dalle 7.30 alle 17, fino a domani e comunque a segnaletica installata: sulla via Castiglia senso unico alternato regolamentato per mezzo di movieri dall’incrocio con la via Emilia fino al sottopasso ferroviario; nel tratto di via Andreoli compreso tra via Emilia e via Fondè, divieto di transito ad eccezione dei veicoli dei residenti limitatamente all’accesso alle proprietà, dei veicoli di Hera adibiti alla raccolta dei rifiuti, degli automezzi di trasporto pubblico e di quelli di soccorso e delle forze dell’ordine.

Continuano, poi, fino al 27 marzo prossimo, i lavori al parcheggio della piscina comunale: chiusura al transito del varco a senso unico di immissione dal parcheggio su via Kennedy; circolazione a doppio senso di marcia sul varco sud, situato circa di fronte alla via Pasubio, di accesso al parcheggio da via Kennedy; circolazione a senso unico sul varco nord (prospiciente la piscina comunale) per l’uscita dall’area di parcheggio e l’immissione su via Kennedy; obbligo di dare la precedenza e direzione obbligatoria a destra per i conducenti dei veicoli che si immettono sulla via Kennedy dal varco a senso unico sopraindicato; direzione obbligatoria diritto in via Kennedy sulla carreggiata in direzione nord (via Emilia) in corrispondenza del varco di uscita dall’area di parcheggio; divieto di sosta, con rimozione forzata con spese a carico dei proprietari dei veicoli all’interno delle aree circoscritte dall’apposita segnaletica, su parte dell’area stradale del parcheggio per consentire l’allestimento del cantiere e garantire adeguati spazi di manovra nel parcheggio.

z.p.