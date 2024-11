Maria spegne cento candeline e festeggia assieme al vicinato

Un compleanno eccezionale, un altro sul territorio di San Giorgi di Piano: la cittadina doc Maria Bressi ha, infatti, compiuto ben cento anni. Maria ha festeggiato questo bellissimo traguardo, nella sua casa, con alcuni dei suoi famigliari, in particolare un figlio con consorte, la nipote e il bis nipote.

Alla torta i festeggiamenti si sono spostati nel cortile condominiale. Insieme a loro, dunque, si sono aggregati anche i vicini di casa, che hanno aiutato a spegnere le tante candeline, e con stupore della stessa Maria è arrivato anche il parroco di San Giorgio, don Luigi. Con lui, poi, anche il sindaco Paolo Crescimbeni che le ha portato, insieme a un mazzo di fiori, gli auguri di tutta la comunità sangiorgese. Il sindaco ha dichiarato a margine dei festeggiamenti: "Una festa bellissima per una gentile e spiritosa ragazza di 100 anni, che nonostante l’età mantiene la sua autonomia anche in cucina, infatti si diletta ancora nel preparare le tagliatelle fatte in casa ma, mi ha spiegato, con un condimento al pesce ricordando le sue origini calabresi. Ringrazio Maria e i suoi famigliari della loro ospitalità. Ricordo bene che proprio nello stesso condominio ho festeggiato più volte Delericie, una signora che ci ha lasciati all’età di 107 anni".

z. p.