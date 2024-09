Materiali per la scuola nel pacco della Caritas

Si arricchisce di cibo per la mente il pacco alimentare che il Ciaa (Caritas interparrrocchiale aiuto alimentare) consegna ogni settimana alle famiglie bisognose segnalate dai servizi sociali. Il servizio gestito dai volontari delle cinque parrocchie di Zola oggi infatti oltre ai generi di prima necessità contiene anche una robusta dotazione di penne, matite colorate, pennarelli, album, quaderni, evidenziatori e compassi. Un ‘kit’ donato dal Gruppo Felsineo con tutti i materiali racchiusi in originali sacche dipinte a mano dagli ospiti del Centro Anffas Modiano, la realtà socioassistenziale di Sasso Marconi con cui il gruppo alimentare di Zola Predosa collabora da diversi anni in un progetto di inclusione che vede gli ospiti della struttura impegnati in un laboratorio di cucina. I kit donati comprendono articoli utili per tutti gli ordini e i gradi scolastici, dalla materna alle superiori.

Oltre ai materiali scolastici, nel corso della breve cerimonia di consegna della settimana scorsa, sono stati consegnati alla Caritas interparrocchiale anche libri, giochi, indumenti e altri articoli raccolti grazie all’iniziativa promossa dall’azienda intitolata ’Rileggiamo, rigiochiamo, rivestiamo’, alla quale ha aderito una buona parte dei dipendenti. Le destinatarie sono quella sessantina di famiglie con bambini in età scolare che in vista della riapertura delle scuole riceveranno un pacchetto in più: quello predisposto dallo storica azienda produttrice di mortadella e di affettati vegetali e biologici contenente appunto materiali scolastici. Alla consegna nella sede di via Capuzzi erano presenti il parroco don Gino Strazzari, l’assessore ai servizi sociali Daniela Occhiali e l’Ad del gruppo Emanuela Raimondi, oltre ad un gruppo di lavoratori e di volontari Caritas.

g. m.