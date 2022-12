Medico di base Bologna va in pensione, più di mille pazienti restano senza

Più di mille pazienti rischiano di trovarsi senza medico di base

Bologna, 28 dicembre 2022 – Va in pensione un altro medico di famiglia, con ambulatori in centro, e gli assistiti sono in allerta perché sanno già che non sarà facile trovare un sostituto, vista la ben nota carenza di camici bianchi. Leggi anche Medici di base, le nomine in città e provincia "Purtroppo non ho indicazioni da dare – ammette Sandro Foglia – e dal 6 gennaio, quando compirò 70 anni, lascerò vuoto il mio posto negli ambulatori di via Garibaldi e di via Ugo Bassi perché i colleghi sono massimalisti e hanno un numero di assistiti che non possono superare. Invece nella terza sede, in via Massarenti, l’Ausl, con la quale mi sono sentito, è vicina a una soluzione perché sono già stati fatti i bandi per le zone carenti. In centro la situazione è più complessa perché gli assistiti, e mi dispiace molto in particolare per i più anziani, al momento dovranno cercare posto da altri medici in altri ambulatori. Poi, a febbraio, sono previsti i bandi per le zone carenti anche di questa zone della città". Foglia era disponibile anche a proseguire l’attività: "Sembrava che noi medici di medicina generale potessimo andare avanti ancora per due anni, erano circolate delle...