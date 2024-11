Melloni nel direttivo nazionale Fipe

Roberto Melloni, presidente della Fipe (Federazione italiana dei pubblici esercizi)-Ristoranti e Trattorie Confcommercio Ascom Bologna e membro di giunta di Confcommercio Ascom Bologna entra a far parte del comitato direttivo della Fipe nazionale, al termine dell’assemblea elettiva di Roma. Lino Enrico Stoppani è stato confermato presidente della Fipe nazionale per altri 5 anni, mentre Melloni entra per la prima volta a far parte del comitato direttivo. "Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato e mi hanno dato fiducia e ringrazio anche Confcommercio Ascom Bologna che mi ha appoggiato in questa candidatura – commenta Melloni –. I pubblici esercizi sono uno dei motori trainanti della nostra economia e del nostro turismo. A Bologna abbiamo ottenuto ottimi risultati grazie al lavoro e al rapporto con le Istituzioni intrattenuto dalla Fipe locale. Sono convinto che lo stesso schema si possa portare anche a livello nazionale per la tutela di tutti i pubblici esercizi e per incentivarne la crescita".

Melloni entra nel comitato direttivo della Fipe nazionale dopo aver mosso i primi passi in questo settore come agente di commercio per aziende leader nel mondo vinicolo e dolciario, per poi evolversi con ruoli di crescente responsabilità e leadership, tanto da co-fondare nel 1989 e guidare come amministratore delegato la Selecta S.p.A., azienda leader nella fornitura di specialità per la ristorazione di alta gamma. Dal 2020 Melloni è socio e responsabile della supply chain di Berberè srl, dove supervisiona l’ottimizzazione dei flussi logistici e la negoziazione di contratti con fornitori nazionali e internazionali.