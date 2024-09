Memorial Bruno Lolli, 250 atleti si sfidano in una corsa su strada

Fare squadra insieme. È lo slogan della quarta edizione del memorial Bruno Lolli, la gara podistica dedicata al fondatore della Lolli Auto, scomparso il 26 aprile 2021. La presentazione dell’evento si è svolta ieri mattina nella sede di Lolli Automotive, in via Dozza, nella zona industriale tra Zola Predosa e Casalecchio. Un’occasione non solo per illustrare i dettagli della manifestazione, ma anche per ricordare Bruno Lolli, grande imprenditore originario di Vergato.

Lolli iniziò la sua avventura imprenditoriale aprendo una piccola carrozzeria a Casalecchio, per poi trasferirsi a Zola e fondare il Centro polivalente Lolli Auto, un’azienda artigiana, dove, oltre al lavoro e alla famiglia, c’è sempre stato spazio per le passioni: "Siamo cresciute a pane, motori e sport. Amava soprattutto la Formula 1 e il podismo. L’idea del memorial è nata per festeggiarlo, e continuiamo a farlo, tutti insieme, con lo stesso entusiasmo, proprio come avrebbe voluto lui", raccontano orgogliose le padrone di casa, la figlia Cristiana Lolli e la nipote Jessica, oggi alla guida dell’autofficina.

E così, sabato dalle 16, saranno circa 250 gli atleti e le atlete, provenienti da tutta Italia e alcuni anche dall’estero, che si sfideranno in una gara nazionale di corsa su strada, omologata sulla distanza di cinque chilometri. Il percorso si snoderà tra via Dozza, via Roma e via Casteldebole, con quattro gare distinte (due maschili e due femminili). A gestire l’organizzazione è, come sempre, l’atleta Arturo Ginosa, con passione ed entusiasmo.

Alla presentazione è intervenuto anche il sindaco di Zola, Davide Dall’Omo, che ha ricordato l’importanza di figure come Bruno Lolli: "Esempi come il suo portano valore alla comunità e lasciano un segno concreto, sia sul territorio che nei cuori delle persone".

L’assessore allo Sport, Ernesto Russo, ha aggiunto: "Quando c’è passione, come quella che Bruno Lolli metteva in tutto ciò che faceva e che la sua famiglia porta avanti, non si può sbagliare. Sabato sarà una giornata di sport e aggregazione, con il memorial e lo Zola Sport Day che si terrà nel weekend". Ester Baldassini, consigliera della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha portato i saluti istituzionali e personali del presidente Mei, aggiungendo: "Per me questa è casa. Sono nata e cresciuta a pochi passi dall’officina di Lolli. Mio padre, partecipava sempre alla gara che si teneva in questa strada, è stato vedendolo che mi sono appassionata allo sport".

Infine, è stato annunciato che a breve verrà pubblicato un libro, curato da Fausto Cuoghi, sulla vita di Lolli: "Finché c’è il ricordo, una persona non muore mai. Questo memorial e il libro ne sono una testimonianza".