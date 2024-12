Memorial Dalla Chiesa. Una giornata insieme all’insegna dello sport. Pioggia di applausi

Volendo rimanere strettamente sul tema equitazione, la coppa del Gran Premio Gold Tour ‘il Resto del Carlino’ l’ha portata a casa con la sua Cash Royal 4 l’agente della polizia di Stato Francesca Ciriesi, amazzone modenese, davanti al fratello e collega Federico e il Campionato Interforze di salto ostacoli a squadre Indoor lo ha vinto la compagine dell’Esercito Italiano. Ma al di là del Salto ostacoli, al Gruppo Emiliano Sport Equestri (Gese, a San Lazzaro di Savena, vincono tutti: perché questo concorso, il Memorial Dalla Chiesa, giunto alla sua trentatreesima edizione, riesce a riunire tutte le anime che compongono la nostra società civile.

Seduti vicini ai tavoli a bordo campo, ci sono amministratori locali freschi di elezione e generali di brigata, gente di sport e volontari dell’assistenza pubblica: lì tutti insieme a guardare, ad ammirare i cavalli, applaudire i percorsi, alzarsi in piedi per l’inno nazionale e ricordare, al di fuori dei momenti più scontati, che c’è gente disposta a rischiare la vita per il bene del Paese. Saranno le luci di Natale, sarà l’atmosfera creata ad hoc con tanto impegno e che sa già di festa: ma in questo territorio franco dove ognuno è ospite vinciamo tutti, perché siamo insieme.

Maria Cristina Magri