Memorial Perez, orgoglio e solidarietà

In ricordo del medico degli ultimi. Nei giorni scorsi si è tenuto, nel centro sportivo di Sant’Agata, nella sede della scuola calcio Cmp Sant’Agata, la terza edizione del ‘Memorial dottor Manuel Efrain Perez’. Perez ha dedicato la sua esistenza alla professione di medico, con passione e spirito di servizio. Il suo tempo libero e le sue conoscenze erano spese come medico volontario in ambulanza per l’associazione Fratres Mutinae di Modena e la Sorgente odv di Bologna. "Mio padre – ricorda il figlio Cristian Manuel Perez – si è distinto per competenze ed umanità anche durante la pandemia dove purtroppo si è ammalato di Covid perdendo la vita in servizio mentre curava i suoi pazienti. Il memorial è un evento che celebra non solo il talento sportivo, ma anche i valori di solidarietà e impegno che mio padre ha ispirato in tutti noi. Ringrazio la Sorgente onlus e la Fondazione Perez&Koskowska per il continuo supporto e per i valori che continua a diffondere". Ogni anno, grazie al figlio, alla collaborazione del team calcio e all’amministrazione comunale, si mantiene vivo il ricordo del medico scomparso. Ed il memorial ha visto quattro giornate di sport e divertimento per le giovani promesse del territorio.

p. l. t.