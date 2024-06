Merenda per tutti con l’informazione

Dopo l’accoglienza negli spazi dell’Hotel Royal Carlton, gli studenti e le studentesse hanno preso posto, seguendo l’intervento dei relatori degli sponsor. Poi, è stato tempo per gli attestati di partecipazione e i premi alle scuole vincitrici.

E visto che dopo il dovere arriva sempre il piacere, il Carlino ha preparato per gli oltre quattrocento alunni una piccola merenda, sana e gustosa. Fuori dalla sala imperiale del Carlton, infatti, è stato allestito un piccolo angolo food and drink, dove gli studenti e le studentesse hanno potuto fare una pausa prima di rientrare a scuola e in aula.

Le bottigliette d’acqua date ai ragazzi e ai professori sono state offerte da Acqua Cerelia. Da bere, però, sono stati consegnati anche dei succhi di frutta, offerti dall’azienda Conserve Italia.

Ma non c’è merenda senza del buon cibo, ed è per questo che la ditta Corsini, che si trova a Porretta Terme, ha offerto ai cronisti in erba un ottimo snack: il Tortino di Porretta. Che, tra le altre cose, è anche a chilometro zero.

Dopo qualche chiacchiera e risata, tutte le scuole e gli istituti si sono diretti verso l’uscita, per tornare tra i banchi di scuola. Anche quest’anno, il Campionato del Carlino è giunto al termine e aspetterà il prossimo anno scolastico per coinvolgere gli studenti in un’iniziativa didattica, formativa ed educativa, che avvicina i giovani alla lettura e al mondo dell’informazione.