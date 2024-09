Mezzolara riscopre la tradizione e prepara la Fiera della Cipolla

Anche quest’anno, come sempre a fine settembre in occasione della festa del patrono di Mezzolara San Michele Arcangelo, torna la Fiera della Cipolla, giunta alla 64ª edizione, nei giorni 20-21-22 e 27-28-29-30 settembre. "Dopo il grande successo dello scorso anno – afferma Silvia Pondrelli, presidente della Pro Loco di Mezzolara – non possiamo che puntare a replicare con la Fiera della Cipolla 2024: eventi coinvolgenti, menù sfizioso, uno stand più grande e la nostra affabilità e simpatia accoglieranno tutti i visitatori che negli anni hanno scelto e apprezzato la nostra Fiera e abbracciato i nostri valori".

In occasione della festa per il patrono del paese, infatti, la comunità mezzolarese e dei dintorni si riunisce attorno alla tradizione e ai sapori del territorio: sia la festa di San Michele Arcangelo che la Fiera della Cipolla sono accomunate da antiche tradizioni che si condensano attorno ai prodotti della campagna, tra i quali la cipolla è regina.

"Un grazie speciale va alle tante attività commerciali e artigianali che credono nel territorio e nel suo sviluppo – conclude Silvia Pondrelli –, ma un ringraziamento ancora più sentito va ai tanti volontari e volontarie che ogni anno investono il loro tempo e le loro capacità per rendere la Fiera unica e possibile". La Fiera di quest’anno vedrà molti appuntamenti di musica e cultura, dalla mostra di trattori e altri mezzi agricoli al mercato degli ambulanti, dalle serate animate da gruppi musicali e cantanti al concerto della corale San Michele Arcangelo. Informazioni sui canali social della Pro Loco e sul sito www.prolocomezzolara.it.