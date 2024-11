Microfono aperto e Babbo Natale. Il teatro dei giovani a Decima

Sabato, nel circolo Bunker in via Sicilia a San Matteo della Decima, secondo appuntamento, alle 18, con la rassegna teatrale ‘Young - Off’: ‘Aperitivo Open - Mic’, con band musicali e slam poetry, per poi continuare alle 21 con ‘Autentica – Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare me stessa’, performance di Collettivo Crisi Collettiva. La rappresentazione è tratta dallo studio del libro ‘Nati per vincere’, di Muriel James e Dorothy Jongeward. Alle 22,30 seguirà un dj set. Domenica, sempre a Decima, è in programma il terzo appuntamento della rassegna alle 16,30, nella sala polivalente del centro civico in via Cento con Zaro Teatro che presenta ‘B il bambino Babbo Natale’, spettacolo teatrale per bambini da 3 a 10 anni liberamente tratto da ‘Il piccolo B’, di Joe Agee. L’ingresso è gratuito.