Modelli ferroviari in mostra al centro Guidotti

Ricorre quest’anno il 90° anniversario dell’inaugurazione della ferrovia Direttissima Bologna-Firenze. Per celebrare l’avvenimento è stata allestita una mostra al Centro di Cultura Paolo Guidotti in via Aldo Moro 31 (nella foto). "In carrozza... si parte!" è un’esposizione di diorami e modelli ferroviari legati alla ferrovia Direttissima con alcuni interessanti sconfinamenti. Sono esposte una serie di fedelissime riproduzioni in scala ridotta di stazioni, tra cui quella sotterranea di Ca’ di Landino, officine, edifici e opere d’arte presenti sulle strade ferrate.

Hanno contribuito con i loro diorami, giunti da diverse parti d’Italia, Giovanni Rossi, Davide Raseni, Luca Bernardi, il Gruppo Fermodellistico del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, Valerio Cencetti. La mostra, curata da Michelangelo Abatantuono dell’Associazione Culturale Terra Nostra sarà visitabile fino al 22 settembre la domenica dalle 15 alle 18 (info@centroguidotti.com) con possibilità di organizzare visite guidate su appuntamento.