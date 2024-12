Montagnola, gli spazi firmati da Cucinella apriranno a febbraio. Via alla riqualificazione

Il nuovo padiglione in Montagnola aprirà a febbraio. Parola del Comune. E sarà dato in uso alla Fondazione Innovazione Urbana Rusconi-Ghigi, che qui darà vita "a iniziative di educazione ambientale, con una particolare attenzione al pubblico più giovane" e qui "gestirà con il Comune le istituzioni scolastiche e le realtà attive nell’animazione del parco, con il coinvolgimento della cittadinanza". Per quanto riguarda la gestione del ‘Caffè’, invece, la Fondazione ha già pubblicato un avviso per selezionare il progetto che "dovrà coniugare le attività rivolte alle famiglie e quelle di somministrazione temporanea", con scadenza il 15 gennaio. L’opera in Montagnola è stata finanziata dal Comune anche attraverso fondi europei e vanta la firma dell’architetto Mario Cucinella: è composta da tre edifici vetrati ad alta efficienza energetica, uniti tra loro da un porticato fra gli alberi, ed è situata non lontana dalla grande fontana. Comprende una sala polivalente che può ospitare fino a 100 persone e uno spazio più piccolo dedicato a laboratori e al Caffè.

Dal Comune comunicano anche che "è stato approvato il progetto per realizzare una nuova area giochi e una struttura per allenamento a corpo libero, i cui lavori partiranno in primavera". Nello stesso periodo verrà pubblicato il bando per i lavori di riqualificazione complessiva del parco, che prevedono l’inserimento di nuovi alberi e piante, interventi di ri-permeabilizzazione dei suoli e la qualificazione dell’accesso sul lato est di via del Pallone. Continua poi ‘MontagnolaH24’, progetto che prevede l’apertura del parco 24 ore su 24, grazie alla presenza notturna di street host e tutor. Pubblicata, infine, la gara aperta fino al 13 febbraio per assegnare i locali commerciali in via Indipendenza 71/MN - O - PQ - RST.

fra. mor.