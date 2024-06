Musica Insieme, partenza con Respighi

Musica Insieme presenta la 28ª stagione concertistica, che si dipanerà per otto mesi, dal 22 settembre 2024 al 19 maggio 2025. Ampliato il cartellone a diciassette appuntamenti, sono ben tre gli artisti che debutteranno per l’occasione a Bologna, mentre fra le composizioni spiccano due prime esecuzioni assolute e una nuova commissione. Il concerto inaugurale rinforza il gemellaggio con il Festival Respighi: Donato Renzetti guiderà l’Orchestra del Conservatorio e il violoncellista Giovanni Sollima per il Concerto Dorico che Sollima stesso ha ricostruito su appunti di Respighi e per una partitura selezionata fra gli allievi del corso di composizione (22 settembre). Tre giorni dopo il gemellaggio si ripeterà con la Filarmonica Arturo Toscanini che con la violinista Francesca Dego eseguirà il Concerto di Ferruccio Busoni nel centenario della scomparsa. A lui è dedicato anche il concerto del pianista Arsenii Moon, vincitore lo scorso anno proprio del Premio Busoni (14 ottobre). Alla giovanissima rivelazione della tastiera farà da contraltare la figura ormai leggendaria di Grigory Sokolov (25 novembre). Star di YouTube è invece la pianista Anna Fedorova (3 marzo, foto), che con la sua registrazione del secondo Concerto di Rachmaninov ha raccolto 30 milioni di visualizzazioni.

Dopo Sollima, la sfilata di violoncellisti proseguirà con Enrico Dindo affiancato dai Solisti di Pavia (18 novembre), con Ludovica Rana e la sorella Beatrice al pianoforte (16 dicembre), con Gautier Capuçon e il pianista Jérôme Ducros (13 gennaio), ai quali seguirà per affinità una coppia di quartetti per archi: il Quartetto di Cremona (20 gennaio), che festeggia i suoi primi 25 anni di attività e il Brodsky Quartet (5 maggio), che due anni fa ha festeggiato invece il mezzo secolo di vita e che si avvarrà per la prima volta della collaborazione del clarinettista Dimitri Ashkenazy nell’imperdibile Quintetto di Brahms. Saranno 25 anni carriera anche per l’EsTrio, tutto femminile e tutto italiano (17 marzo), cui si contrapporrà idealmente il Trio Chagall composto invece da tre strumentisti venticinquenni (28 aprile). Al violino è invece dedicato il concerto di Augustin Hadelich, con l’accompagnamento pianistico di Francesco Piemontesi (10 febbraio). Fuori repertorio, potremmo quasi dire, sarà la presenza per la prima volta a Bologna del controtenore Raffaele Pe con il suo ensemble La Lira di Orfeo, per una serata dedicata a Vivaldi (28 ottobre), mentre è un ritorno quello del mandolinista Avi Avital (7 aprile) con la complicità dei Brooklyn Rider. All’insegna dell’insolito giungerà anche la percussionista Evelyn Glennie con il violinista Hugo Ticciati e i solisti del festival O/Modernt.

A conclusione del cartellone 2024/25 tornerà infine il sinfonismo, con l’Orchestra della Toscana e il fisarmonicista Mario Stefano Pietrodarchi diretti da Niklas Benjamin Hoffmann (19 maggio). Accanto alla rassegna principale, non mancheranno i tradizionali concerti dedicati alle scuole, nel ciclo Che Musica, ragazzi! per le primarie e medie e in Musica per le Scuole dedicato agli istituti superiori, aperti pure ai genitori. Nei pacchetti ’famiglia’ spicca la formula A concerto con mamma e papà, che consente agli abbonati di portare figli e nipoti fino a 14 anni, cui segue idealmente Il mio primo abbonamento per gli studenti di musica accompagnati dai propri insegnanti. E per gli over 65 gli immancabili abbonamenti ridotti. Davvero una grande famiglia di spettatori, per un altro anno di Musica Insieme.