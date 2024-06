Musica, teatro e cinema nell’antica città di Kàinua

Torna ’Sere d’estate’ al parco etrusco di Marzabotto. Da giovedì al 7 luglio a rassegna cultura porta l’arte contemporanea fra i resti dell’antica città di Kàinua. Si parte con ’Intervista semiseria ad una grande attrice’, Dario Vergassola vs Elena Sofia Ricci, evento in data unica a Marzabotto. Si prosegue il 19 e il 28 giugno con Fiabafobia di Arianna Porcelli Safonov e La vendetta delle muse di e con Serena Dandini. Il 30 giugno toccherà al Coro Farthan, con la sua visita cantata all’area archeologica. Il coro, nato a Marzabotto nel 2011, offrirà al pubblico una selezione di musica popolare ed etnica, con una spiccata predilezione per il repertorio "al femminile". Il 4 luglio sarà proiettato La chimera, ultimo film di Alice Rohrwacher, in collaborazione con Cineteca di Bologna. L’evento voluto da Denise Tamborrino, direttrice del Museo Etrusco, porterà per la prima volta il cinema all’arena del parco. Il costo dell’ingresso per le iniziative di teatro è di 15 euro per il singolo evento e di 38 euro in abbonamento. Le altre serate prevedono un biglietto di 3 euro per la visita al museo etrusco, gratuita per i residenti a Marzabotto. Francesca Marchi, referente Area Turismo e Cultura dell’Unione dei Comuni dell’Appennino, co-organizzatrice della rassegna, precisa: "Nel prezzo è compresa la visita al parco etrusco che dura circa un’ora. Il percorso guidato cambia sempre, focalizzandosi ogni volta su aspetti diversi della storia e della cultura etrusca. Agli spettatori viene inoltre rilasciato un biglietto per una successiva visita al museo. Un’eccellenza locale che merita di essere conosciuta da tutti". La struttura dell’iniziativa prevede un aperitivo a pagamento alle 19.30, organizzato da aziende locali, seguito dalla visita archeologica e dallo spettacolo. Il 30 giugno invece l’esibizione del coro sarà alle 19. Per informazioni 345-4725895 o francesca.marchi@unioneappennino.bo.it

Fabio Marchioni