Nasce l’orto delle meraviglie per i ragazzi del Centro Modiano

La "Ruota degli Orti" produce pomodori gustosissimi sulla bruschetta. E dolcissime fragole, saporite zucchine, insalate digeribili, cipolle e tante altre varietà di verdure colorate che stanno in una dozzina di cassoni quadrati che ornano il piccolo parco del Centro Modiano di Borgonuovo, il centro che ospita e accudisce 15-16 disabili fisici e psichici ed è gestito dalla coop sociale Bologna Integrazione Anffas. La "Ruota degli Orti" è un felice progetto del Distretto 2072 del Rotary Club, Emilia Romagna e Repubblica di San Marino. "Sulla base di uno studio dell’Università di Bologna – rivela Natalia D’Errico, assistente Governatore del Rotary 2072 – il progetto consiste nella realizzazione di una serie di orti terapeutici e didattici. Questo di Modiano è terapeutico e vi hanno contribuito i soci del club Rotary Bologna, Bologna Ovest Guglielmo Marconi, Bologna Est, Bologna Nord, Bologna Carducci, Bologna Valle del Samoggia e Bologna Galvani".

"Come a Modiano – aggiunge Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso Marconi – stiamo promuovendo orti terapeutici in tutte le nostre scuole per integrare sempre di più i disabili". Tante le altre iniziative Rotary a sostegno di Modiano. "A maggio – ricorda Beatrice Beni, direttrice del centro – i nostri ragazzi sono stati loro ospiti di un soggiorno per famiglie a Lido degli Scacchi".

Nicodemo Mele