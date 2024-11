Nasconde in casa oltre 4 chili di droga, 28enne finisce in manette

Bologna, 13 novembre 2024 - Oltre 4 chili di droga, tra marijuana e hashish, sono stati sequestrati dalla polizia a un uomo di 28 anni, arrestato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L'altro giorno, gli agenti delle volanti del commissariato Bolognina, intorno alle 18.30 in via Toscana, hanno notato un uomo alla fermata del bus che alla vista dei poliziotti, con fare sospetto, ha tentato di travisare il proprio volto dietro la visiera del suo cappello. Quando gli agenti sono scesi dalla propria auto, il ventottenne si è allontanato di corsa abbandonando una busta della spesa dietro a un cassonetto della spazzatura per poi scappare.

Il pusher è stato però raggiunto e bloccato dagli agenti che hanno poi recuperato la busta della spesa, al cui interno c'era un involucro di plastica termosaldato con 1 chilo e 180 grammi di marijuana, mentre il ventottenne, che è stato perquisito, aveva con sé 350 euro in contanti e un cellulare utilizzato per la compravendita di droga.

Gli agenti hanno così deciso di perquisire casa dell'uomo con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga. All'interno dell'abitazione i poliziotti hanno trovato bilancini di precisione, elettrodomestici per confezionare e termosaldare le confezioni di plastica, 1255 euro in contanti, tre chili di marijuana e un chilo di hashish nascosti nell'armadio della camera da letto e in alcune scatole da scarpe.

Il ventottenne è stato così arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato in carcere.