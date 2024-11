Nel ‘Pollaio Solidale’ le galline dalle uova d’oro

Adotti una gallina e ti porti a casa un uovo al giorno. E aiuti un gruppo di ragazzi disabili ad integrarsi sempre di più nella comunità. Questa la formula del progetto "Ali Inclusive" che, partito in questi giorni con una campagna di crowdfounding sulla piattaforma Ginger di EmilBanca (https://www.ideaginger.it/progetti/ali-inclusive.html), punta alla realizzazione di un ‘Pollaio sociale’ a Villanova di Castenaso.

"L’iniziativa del pollaio – rivela Daniele Steccanella, presidente della coop sociale 2A Social – la realizzeremo assieme ai nostri ragazzi del Centro Socio-Occupazionale di Villanova. Sorgerà nell’area degli orti comunali di Villanova e darà un’ulteriore opportunità ad un gruppo di disabili di 20-30 anni che assistiamo, per stare all’aria aperta, a contatto con gli animali e alle persone che verranno a prendere le uova".

Per decollare il Pollaio sociale ha bisogno almeno 15mila euro. "Novemila – racconta il presidente Steccanella – contiamo di raccoglierli con la raccolta fondi che terminerà a fine anno e che finora è arrivata a 2.295 euro. La cifra restante sarà garantita dalle fondazioni locali (tra queste la Fondazione Marchesini Act) e da risorse proprie della cooperativa. Il pollaio sarà inaugurato a gennaio e ospiterà almeno 50 galline ovaiole (metà Livornesi bianche e metà Isa Brown marroni/rosse). Razzoleranno in un’area recintata di circa 550 metri quadri, dotata di casette mobili di 16-20 metri quadri per il ricovero notturno". Questo progetto della coop 2A Social gode del marchio "Pollaio Sociale", registrato da Seacoop di Imola e con cui ha stretto un accordo di partenariato. Il progetto è già stato sperimentato e replicato da altre coop sociali a Villa Verucchio (Rimini), Cesena, Forlì e Piacenza.

I sostenitori di 2A Social che sulla piattaforma Ginger doneranno 150 euro, ogni settimana riceveranno un cartone di 6 uova fresche dalle mani dei ragazzi nel Pollaio sociale di Villanova. Una targa e un invito speciale per l’inaugurazione del pollaio a gennaio prossimo spetteranno ai sostenitori con 200 euro. Chi si spingerà a donare 2.500 euro sarà menzionato con la riproduzione del nome e dell’azienda su una speciale targa posta all’ingresso del Pollaio. Premi più contenuti ma, comunque, importanti, ai piccoli sostenitori: una visita speciale al pollaio per chi donerà 100 euro, un portauova in ceramica e uno shopper di cotone ecologico a chi donerà 50 euro, lo shopper ecologico a chi ne donerà 25 e un biglietto speciale di ringraziamento a chi donerà solo 10 euro.

Nicodemo Mele