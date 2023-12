Bologna, 5 dicembre 2023 – Prima neve a Bologna. Risveglio con i tetti imbiancati questa mattina per il capoluogo emiliano. Una spolverata è bastata a rendere il buongiorno candido, per la gioia dei più piccoli. Come del resto era stato previsto dal bollettino neve. Le province interessate oltre a Bologna sono Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Intorno alle 8 il nevischio ha però lasciato il posto alla pioggia.

Prima neve a Bologna e dintorni, nella foto San Giovanni in Persiceto questa mattina presto (da Emilia Romagna Meteo)

Allerta meteo per pioggia che gela

Attenzione a possibili fenomeni di pioggia che gela. Per questa mattina, infatti, è stata emanata un’allerta gialla, che non interessa però la pianura, bensì i fondovalle del settore appenninico centrale e occidentale. Quindi la montagna bolognese, la montagna e la collina emiliane centrali, e la montagna e la collina piacentino-parmensi.

