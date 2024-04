"No rischio idrogeologico nell’ex area ArtLegno"

SAN LAZZARO

Dura la replica dell’Amministrazione di San Lazzaro all’opposizione di Fratelli d’Italia che aveva spiegato il proprio voto negativo al progetto di riqualifiicazione dell’area ex ArtLegno perchè: "Vogliono costruire in area di dissesto idrogeologico".

Il sindaco Isabella Conti: "L’area sulla quale sorge quella che era la fabbrica ’ArtLegno’ a Idice oggi è completamente cementificata e fino a due anni fa era interamente coperta di amianto estremamente danneggiato e dunque pericoloso per la salute pubblica. Grazie alla battaglia che il Comune ha fatto in modo innovativo per liberare tutto il territorio dall’amianto (non solo sugli edifici pubblici ma anche sulle aree private), ha garantito salute pubblica ai cittadini perché è provato che l’amianto è causa diretta del mesotelioma". La sindaca aggiunge: "Da anni i cittadini chiedono all’amministrazione comunale di intervenire con progetti di rigenerazione urbana nell’area ArtLegno poiché le fabbriche abbandonate sono spesso scenario di micro criminalità e i residenti nelle adiacenze dell’area hanno manifestato preoccupazione per la sicurezza, cosa che dovrebbe stare a cuore al consigliere Sangiorgi che evidentemente preferisce fare polemica utilizzando fake news. In primis, l’area interessata dal progetto di rigenerazione urbana non è zona a rischio idrico e soprattutto la riqualificazione dell’area comporta la de-cementificazione di oltre 2000 metri quadri di asfalto facendo tornare verde. Già solo per questo il progetto è migliorativo rispetto allo stato di fatto anche in relazione al tema di permeabilità del suolo e dunque riduzione di rischi di allagamenti.

L’amministrazione è quindi coerente e seria sulle tematiche ambientali e non posso accettare tali falsità sulla serietà anche delle varie fasi urbanistiche che hanno interessato enti sovraordinati come Città metropolitana, Arpae e Regione. L’unica proposta migliorativa che stiamo discutendo su questo progetto riguarda la viabilità, per permettere l’accesso in sicurezza con svolta su via croce Idice per evitare il passaggio su area con arbusti e alberi. Dunque sono totalmente false, irricevibili e biecamente strumentali le osservazioni del consigliere Sangiorgi che invito a studiare tutti i pareri (favorevoli) non del comune di San Lazzaro - qualora non si fidasse nel nostro operato - ma degli enti sovraordinati che hanno esaminato con attenzione ogni aspetto del progetto".

z.p.