"Non mi sento per niente sicura"

Passando su via Matteotti, davanti a una gioielleria, troviamo Paola Pasotto, residente in via Sebastiano Serlio. "Qualche tempo fa abbiamo avuto un disagio nei pressi della mia abitazione poco distante dal Ctr", ricorda Pasotto. Abbiamo chiamato la polizia, ma non sono stati in grado di aiutarci perché avremmo dovuto coglierli nell’atto. Il problema non sono i poliziotti che sono gentilissimi, ma le procedure lunghe e complesse. In questa zona c’è il più alto tasso di pericolosità di Bologna: se mi chiedete se mi sento sicura nel vivere qui, la mia risposta è un ‘no’". La donna sottolinea che "abbiamo spostato le ferie, io e mio marito, per non lasciare abbandonata la casa. Dunque, abbiamo aspettato il rientro dalle vacanze degli inquilini del piano di sotto"