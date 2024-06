Non solo autovelox. Preferenziale Farini, la telecamera è accesa. I percorsi alternativi

Non solo velox. Da ieri, 5 giugno, il Comune ha riacceso la telecamera a guardia della corsia preferenziale che, su via Farini, copre lo spazio tra piazza Cavour e piazza Galvani, direzione centro. La preferenziale era stata attivata venerdì 8 marzo, ma senza l’accensione della telecamera, che necessitava ancora di un paio di passaggi burocratici tra uffici (a multare, fino all’altroieri, potevano essere soltanto i vigili in presenza). Da ieri, però, l’occhio elettronico è nuovamente attivo, con lo stop categorico alle auto private e il passaggio che è quindi consentito soltanto a scooter, bus, taxi, mezzi di soccorso, forze dell’ordine, mezzi ce trasportano persone con disabilità, alcuni civici di residenti. La decisione di riattivare la mini preferenziale era scaturita dall’ultimo accordo con le sigle sindacali del trasporto pubblico, dopo anni e anni nei quali era stato deciso di sopprimerla per snellire il traffico in centro. Ma la chiusura di via San Vitale, per via dei guai della Garisenda, ha portato alla riaccensione di una preferenziale che costringerà i residenti a bordo di un’auto privata a deviare sui viali per non prendere la multa.

Tra i residenti che possono passare, ci sono quelli titolari di contrassegno che abitano nell’area pedonale di Corte Galluzzi (contrassegni R, PA, consegna merci, installatori, fornitori, agenti) e quelli residenti in via Farini ai numeri civici dall’1 al 7 e dal 2 al 10. Ecco i percorsi alternativi consentiti: in ingresso dai viali (porta San Mamolo), via D’Azeglio, svolta a destra in via Farini; in uscita: obbligo di svolta a sinistra (eccetto autorizzati) su via Farini, svolta a destra su piazza Cavour, via Garibaldi, via XII Giugno fino a via Rubbiani, proseguire fino ai viali. Il Comune ha inoltre ricordato agli hotel che hanno sede nell’area limitrofa alla T (autorizzati a sostare sabato, domenica e festivi negli stalli riservati alla polizia penitenziaria in via Farini lato sud, da via d’Azeglio al civico 3) che, scaricati i passeggeri, devono uscire sui viali da via Garibaldi, poi via XII Giugno fino a via Rubbiani, infino fino ai viali.

pa. ros.