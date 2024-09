Nozze a San Lazzaro per Ignazio del ’Volo‘. All’altare Michelle Bertolini, miss Venezuela

Un "sì" forte e deciso quello pronunciato dal cantante del trio ‘Il Volo’, Ignazio Boschetto, e la modella Michelle Bertolini, miss Venezuela 2013. Dopo l’annuncio fatto sui social della modella a dicembre, che aveva mostrato l’anello di fidanzamento, ieri la coppia si è sposata con un rito civile in Comune a San Lazzaro, di fronte alla sindaca Marilena Pillati. Una cerimonia intima, in linea con la privacy mantenuta dai due durante il corso del loro primo anno di fidanzamento. Palloncini e rose bianche, che si intonavano con il vestito di Michelle, dell’atelier di Elisabetta Garuffi ‘Tosca Spose’. Abito elegantissimo, con ricami in pizzo bianco, e abbinati un paio di tacchi. Ignazio Boschetto ha optato per un doppiopetto blu e camicia bianca. Presenti anche Piero Barone e Gianluca Ginoble.

Alice Pavarotti