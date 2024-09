"Nulla è stato fatto per pulire i fiumi"

Da Medicina c’è anche Fabio Bizzi che, raccogliendo tutta la propria amarezza, commenta l’ultima alluvione e dichiara: "Dire che sono arrabbiato per questa situazione è dire poco – sottolinea il residente di Medicina –. Stiamo pagando 30 anni di incuria da parte della Regione nei nostri fiumi e, per di più, a distanza di un anno e mezzo dalla precedente alluvione... cosa è stato fatto? Nulla. Come si può pensare a continuare a investire soldi e tempo in agricoltura?", conclude amareggiato il residente della Bassa, guardando agli ultimi devastanti episodi.