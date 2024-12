Nuova partnership tra Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche e Consorzio Innova per il Bellaria Research Center

C’è un nuovo partner d’eccellenza per la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche: il Consorzio Innova, specializzato nei principali settori dell’edilizia, dell’impiantistica e dei servizi per Enti Pubblici, Industria e Terziario. La Fondazione, attiva presso il Bellaria, è impegnata da tempo nel reperimento delle risorse economiche necessarie all’avvio del Bellaria Research Center, centro d’avanguardia della ricerca neurologica, che ospiterà oltre 400 ricercatori, presso spazi oggi non utilizzati nell’ospedale.

"Il Bellaria Research Center darà un impulso senza precedenti alla ricerca neurologica, mettendo al centro non solo noi, ma tutta la città di Bologna. Urge però trovare le risorse e in questa fase i fondi delle imprese private, unite al finanziamento pubblico, sono indispensabili. Abbiamo prospettato al direttore generale di Consorzio Innova, Gianluca Muratori (foto), il nostro bisogno e la risposta non si è fatta attendere", spiega Daniele Ravaglia, presidente della Fondazione.

Qual è il motivo principale che ha fatto sì che anche Innova entrasse nella Fondazione Ricerca Neurologiche?

"Le motivazioni sono da ricercare nella peculiarità della Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche e nell’importanza della nascita di un centro specializzato che possa occuparsi delle persone più fragili del nostro territorio e non solo", risponde il direttore generale Muratori.

Pensa che la nascita del Centro di ricerca del Bellaria sia importante anche per la città?

"Ritengo doveroso che le realtà del territorio, quelle che possono, contribuiscano ristornando ad operazioni di questa natura e di questa entità una parte dei benefici avuti nei propri bilanci. È proprio per questo che il Consorzio Innova ha creato, nel 2024, Innova Fondazione".

Il Consorzio Innova, quindi, partecipa ad altri progetti che hanno al centro il settore salute o la ricerca medica?

"La nostra fondazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori dell’arte, della ricerca scientifica, del patrimonio culturale, ambientale, dell’istruzione e della formazione e supporta quindi per sua natura, fra gli altri, il settore sanitario e della ricerca".

Mentre Raffaele Lodi, direttore scientifico dell’Istituto delle Scienze Neurologiche fa notare che "l’obiettivo di realizzare il Bellaria Research Center è concretamente vicino, anche grazie alla Fondazione Ricerca Scienza Neurologiche sono stati raccolti i fondi per iniziare i lavori, che sono molto impegnativi e richiederanno almeno due anni per essere completate".

