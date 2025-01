Nuovi attrezzi contro la caduta di alberi e frane. E lotta alle fragilità con il Banco di solidarietà

Attraverso il bando ’Emergenze’ sono stati sostenuti 7 progetti. Tra i principali il potenziamento delle attrezzature per prevenzione e gestione emergenze idrogeologiche a cura dell’Associazione Pro Natura Bologna: la dotazione può servire per l’apertura di varchi in caso di caduta di alberi e frane. Il secondo è dedicato alle necessità della persona: bisogni primari, relazioni e educazione, a cura del Banco di Solidarietà di Bologna per affrontare problematiche legate a fragilità di famiglie o singoli. Finanziata anche la riqualificazione della nuova sede per trasloco emergenziale a cura di SoundLab Aps, in risposta ad esigenze specifiche di una vasta comunità di soci, artisti e produttori indipendenti di Bologna