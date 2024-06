Nuovi servizi, riaperto l’ufficio postale

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Lizzano in Belvedere in via 3 Novembre (nella foto). Sono terminati infatti i lavori di ammodernamento, finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto ’Polis – Casa dei Servizi Digitali’. Grazie a questo progetto Poste Italiane promuove la coesione economica, sociale e territoriale dando un nuovo volto ai 7.000 Uffici Postali dei piccoli centri per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità.

Nell’ufficio sono già attivi i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Inoltre, a breve i cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi. La sede di Lizzano in Belvedere è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle ore 12.45.