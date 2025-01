Omofobia, Elly Schlein: "Solidarietà al Cassero"

"Solidarietà ai due ragazzi picchiati violentemente la notte di capodanno a Roma, vittime di una brutale aggressione omofoba, l’ennesima nel Paese, tra gli ultimi in Europa senza una legge contro i crimini d’odio. E solidarietà anche al Cassero di Bologna, colpito da un raid vandalico, terzo episodio in un paio di mesi". Così Elly Schlein, segretaria Pd, sul blitz contro il Cassero della mattina del primo gennaio, con un cartello choc (insulti omofobi) e manifesti strappati. "Non è accettabile la sempre più frequente violenza verso la comunità Lgbtqia+. È preoccupante che dalla destra al governo non arrivi mai una sola parola di condanna di queste aggressioni".