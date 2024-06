Orari ridotti per la Radiologia. I sindaci: "Nessuno ci ha avvisati"

Orario della Radiologia ridotto all’ospedale Simiani di Loiano ed è subito polemica. A dirsi preoccupati, oltre ai professionisti del settore e i cittadini, anche i due sindaci, Barbara Panzacchi di Monghidoro e Roberto Serafini di Loiano. Così i due primi cittadini: "Nei giorni scorsi ci è giunta, a sorpresa, la notizia della riduzione di orario del servizio di radiologia dell’ospedale Simiani di Loiano. Questo, unitamente alla riduzione di dieci posti letto di degenza prevista per il periodo estivo ha destato preoccupazione poiché in contraddizione rispetto alle recenti rassicurazioni ricevute dall’assessore regionale Raffaele Donini sull’intenzione di non intaccare alcuno dei servizi presenti e sulla volontà di potenziamento degli stessi. Abbiamo scritto una lettera congiunta a Donini e ai vertici Ausl chiedendo quanto prima il ripristino del servizio di radiologia e un ripensamento sulla riduzione dei posti letto, ribadendo la necessità di un confronto prima di ogni decisione riguardante l’ospedale che impatta sui servizi resi ai cittadini. L’ importanza del presidio per il territorio ci impone di vigilare costantemente e di contrastare ogni decisione che riduca l’efficacia del servizio e di informare puntualmente la cittadinanza".

Dello stesso avviso la consigliera in Regione FdI, Marta Evangelisti: "Auspichiamo che le rassicurazioni dell’assessore Donini si trasformino subito in fatti concreti, visto che le problematiche rappresentate dai primi cittadini di Loiano e Monghidoro non giungono alle sue orecchie oggi per la prima volta. Ripetiamo da tempo, anche per l’ospedale di Loiano che sicuramente gli investimenti sono necessari, ma che è inutile spendere per costruire edifici se poi non vi è personale e non sono erogate le cure primarie".

Così l’assessore Donini: "Ho ricevuto la lettera dei sindaci e ho conferito subito con la direzione dell’Ausl chiedendo di affrontare i temi che hanno sollevato i primi cittadini e che mi erano già in parte noti quando mi sono recato in sede. La direzione di marcia che ho proposto e che è stata condivisa con l’ Ausl - aggiunge Donini - è quella di intervenire da subito in maniera straordinaria sulla riduzione della radiologia per i mesi estivi, dovuta ad un infortunio di un operatore, garantendo poi il ritorno a regime da settembre. Inoltre l’Ausl ha il mandato di raggiungere un accordo con la disponibilità di medici del 118 per rafforzare il punto di pronto intervento del medico di reparto, in modo da rendere ancora più attrattiva quella figura di medico internista".

Zoe Pederzini