Ordinanza del sindaco: vietata la caccia vicino al canile

Divieto di esercizio dell’attività venatoria nelle vicinanze del canile di via Persicetana 23 e in altre due zone alle porte di Calderara di Reno. È quanto ha stabilito il sindaco del Comune bolognese Giampiero Falzone: "dopo aver analizzato attentamente la situazione e verificato- fa sapere l’amministrazione- la potenziale pericolosità della caccia nelle aree in questione, sulla scia di quanto già deciso a partire dal 2019".

L’ordinanza emanata oggi, che ha effetto immediato, dispone quindi "il divieto di esercitare l’attività venatoria ‘sia in forma vagante che con appostamenti temporanei’ in una fascia di 150 metri dal perimetro del canile, dove tra l’altro è obbligatorio tenere il fucile scarico".