Orea Malià, tombola col duo Marcheselli

Mentre ti fai la tinta giochi alla tombola e ascolti la Filuzzi. La trama di un film? Un mondo distopico? No, siamo al Salone di Orea Malià, dove il 24 dicembre si festeggia la vigilia preparando il proprio hairstyle giocando la Tombola Natalizia Orea Malià, ricchi premi e cotillons, su prenotazione, nei tre turni dalle 10 alle 15,30 ogni ora e mezza). Tombola con tanto di ruota con numeri e megafono per annunciarli. La ciliegina sulla torta è il concertino del duo Marco&Paolo Marcheselli tra fisarmonica e chitarra acustica, i due fratelli che portano avanti l’eredità di loro padre Leonildo Marcheselli. "Quando nel 1977 decisi di venire a Bologna e aprire il negozio, il mio sogno di partenza era di fare un parrucchiere per chi non andava dal parrucchiere, quindi un’idea semplice e popolare" racconta Marco Zanardi alias Orea Malià.

b. c.