Panchina rossa e flash mob. No alla violenza sulle donne

L’installazione di una panchina rossa all’interno del Parco della Resistenza, un flash mob in Piazza Bracci e poi la proiezione di film, mostre e incontri per gli studenti delle scuole: sono queste alcune delle iniziative organizzate dal Comune di San Lazzaro in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne prevista per il prossimo 25 novembre. Un cartellone denso di appuntamenti che si articolerà, a partire dalla prossima settimana, in diversi luoghi della città ma che avrà come denominatore comune la volontà di dire una volta per tutte basta alla violenza di genere.

Si inizia venerdì prossimo alle 12.30, con l’inaugurazione della panchina rossa donata dall’associazione Bimbo Tu al Comune. Lo spazio individuato per la nuova installazione è quello del Parco della Resistenza, nell’area verde adiacente al chiosco e ai giochi per i bambini. La panchina, che ricorda il famoso divano a forma di bocca di Marylin Monroe di Studio 65, è opera del giovane designer bolognese Arturo Arcidiacono, mentre la sua realizzazione è stata affidata al papà fabbro di una bimba ricoverata in Neuropsichiatria all’Ospedale Sant’Orsola, dove operano i volontari di Bimbo Tu. Lo spirito che ha unito e ispirato il lavoro di tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione della panchina è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che i bambini di oggi sono gli adulti di domani e che la violenza non sia da tollerare mai, in alcun contesto. Sempre venerdì, questa volta alle 18, incontro in Mediateca con Riccardo Negrelli e Janna Cairoli sul tema della violenza di genere nell’arte, con una performance live di Lara Fustini.

Lunedì 25 novembre, spazio a un incontro dedicato alle scuole realizzato da Armonie Associazione di Donne, ’Le Maleforbici’, che prevede un duetto vocale con Fulvia Lionetti e Antonella Lanotte. Alle 17, sempre in Mediateca, sarà inaugurata la mostra ’Storie di donne sopravvissute alla violenza’ (che resterà aperta fino al 7 dicembre) a cura di Marika Puicher, fotografa freelance specializzata in reportage a sfondo sociale e umanitario. Un’ora più tardi, alle 18, in Piazza Bracci, si terrà un flash mob organizzato da diverse associazioni del territorio in collaborazione con il Comune.

’In pubblica piazza – Insieme contro la violenza sulle donne’, questo il nome dell’iniziativa, nasce dalla volontà di manifestare il proprio dissenso contro le violenze e i femminicidi attraverso gesti e parole. Proprio per questo, attraverso un modulo online, è possibile inviare il proprio messaggio che verrà poi letto "ad alta voce" durante l’evento.