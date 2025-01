Parcheggio gratis per fare shopping

Per favorire l’accesso al centro storico nel periodo dei saldi di fine stagione, il Comune ha deciso di prolungare per i prossimi sabati dei mesi di gennaio e febbraio la sosta gratuita nell’intero parcheggio di via Oberdan. Questo provvedimento segue quello già adottato nel periodo natalizio, che prevedeva la sosta gratuita nella parte del parcheggio di via Oberdan compresa fra il retro del Municipio e la biblioteca comunale.

" È una novità, pensata come un gesto di attenzione sia per gli

operatori economici del centro storico sia per coloro che sceglieranno il centro per i loro acquisti- ha detto la sindaca Marchetti". Si ricorda che, da sempre, nei giorni festivi i parcheggi della città sono tutti gratuiti.