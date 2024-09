Parte il cantiere di via Fornace: "Avanti tutta con il piano asfalti"

E’ stato aperto lunedì, a Calderara, il cantiere in via Fornace. Si tratta del completo rifacimento del fondo stradale ammalorato, non solo asfaltatura, per un importo di 680.000 euro. Lo comunica il sindaco Giampiero Falzone. "E’ stata confermata anche a breve – continua il primo cittadino – la partenza del cantiere riguardo via Valli. In questo caso stiamo parlando del completo rifacimento del fondo stradale ammalorato, non solo asfaltatura, per un importo complessivo di 580.000 euro".

"Nei mesi a seguire – precisa il sindaco –, lo ripeto per coloro che continuano a chiederlo, forse non avendo letto le precedenti comunicazioni dell’amministrazione comunale, quando Hera avrà terminato i lavori iniziati di sostituzione della rete idrica nelle vie Stelloni e San Vitalino, si procederà all’asfaltatura anche di questo tratto. Parimenti, si procederà in via Longarola al termine del cantiere della pista ciclabile Castel Campeggi - Longara". Questi interventi fanno parte del piano asfalti che prevede un investimento generale di 1.460.000 euro. E si concentrano su direttrici a lunga viabilità. Sono poi entrati nel vivo le modifiche alla viabilità, che fanno parte della prima fase di intervento, nelle vie Garibaldi, Pradazzo ed Ungheri. Modifiche che saranno in vigore fino al 30 settembre prossimo. Seguiranno poi le fasi due e tre dei lavori che si concluderanno entro il 30 novembre prossimo. Nello specifico, in prossimità dell’intersezione, è stato istituito un restringimento della carreggiata sulle vie Garibaldi ed Ungheri e non si può accedere in via Pradazzo lato sud zona industriale.

p. l. t.