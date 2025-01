Passeggiata degli auguri dedicata alla Resistenza

Primo gennaio all’insegna della tradizionale passeggiata degli auguri ieri mattina nel centro della cittadina del Reno, su iniziativa dei volontari di Casalecchio nel cuore. Quest’anno è stata dedicata agli 80 anni della Resistenza. In una bella giornata invernale, un gruppo di casalecchiesi compresi alcuni rappresentanti delle istituzioni, si è ritrovato al giardino Vittime del Covid di via Garibaldi, luogo simbolico e centrale dopo lo scambio di auguri con i passanti della via, il gruppo si è spostato ai giardini di via Mazzini intitolati al partigiano Carlo Venturi - Ming. Qui si è svolto il recital di letture iniziate da Moreno Venturi, figlio di Carlo Venturi. Sono stati letti da alcuni presenti, brani tratti da: Racconti della Resistenza di Gabriele Pedullà, Storia di una passione politica di Tina Anselmi, quindi una poesia, altri brani da Le città invisibili di Italo Calvino e poi ampi stralci da: Il ragazzo che mangiava le bucce di pera di Carlo Venturi. Al termine, prima della foto di rito in piazza del Popolo, il tempo di un caffè gustato insieme in un bar del quartiere.