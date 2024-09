People mover, nuovo stop. Fermo 10 giorni per lavori

Il Pepole mover è di nuovo fermo. Lo annuncia l’azienda che eroga il servizio, Marconi Express. Per dieci giorni infatti, da martedì 3 settembre fino a venerdì 13, il servizio su monorotaia sarà sospeso. Uno stop già previsto dal programma di manutenzione volto a garantire la qualità del servizio, fa sapere la società.

Durante questo periodo, sarà ripristinata la resina sulla via di corsa del People mover e saranno eseguite altre lavorazioni minori, che sono state accorpate per ridurre il disagio per i passeggeri e interferire il meno possibile con il traffico dell’aeroporto Marconi in occasione delle principali fiere.

Nel corso della sospensione del servizio su monorotaia, dalle 5.40 del mattino fino a mezzanotte il collegamento tra l’aeroporto e la stazione centrale di Bologna e viceversa sarà effettuato attraverso bus-navetta, con i seguenti punti di partenza: all’aeroporto al piano terra all’uscita arrivi; alla stazione Lazzaretto in via Terracini; alla stazione centrale in via Carracci. I trasferimenti durano circa 25 minuti, con fermata intermedia alla stazione Lazzaretto.

Il servizio su monorotaia riprenderà regolarmente sabato 14 settembre alle 5.40, in avvio dell’esercizio. Qualora le attività subissero variazioni rispetto a quanto programmato, informazioni aggiornate saranno date attraverso il sito e tutti i canali di Marconi Express. Per chi parte con i primi voli della mattina arriva con gli ultimi della notte, resta il pullman notturno ’Marconi Express 940’, con due corse dall’aeroporto a via Carracci, alle 1.15 e alle 4.30, e dalla stazione all’aeroporto, alle 0.42 e alle 4.

"Quella dell’inefficienza del People mover è una storia infinita – attacca Giulio Venturi, consigliere della Lega –. L’hanno voluto a tutti i costi e ora pesa su turisti e cittadini che contano su un servizio adeguato mai offerto. Bologna città dei Portici Unesco, regina del cibo vanto del nostro sindaco, è priva di un collegamento tra aeroporto e città all’altezza della sua vocazione turistica. Lepore revochi la concessione o riduca le inefficienze con penali importanti in caso di inattività". "Si era ipotizzato che i controlli programmati fossero così lunghi e frequenti? – si domanda Francesca Scarano, FdI – Per di più unite alle interruzioni emergenziali. La navetta impiega 4-5 volte il tempo del People mover tra deviazioni, cantieri e traffico, alla ‘modica’ cifra di 12,8 euro, che più volte FdI ha chiesto di ridurre".